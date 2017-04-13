陳鏞基斗六王 去年轟出三響砲今又建功

獅隊陳鏞基在斗六棒球場都表現出色，今又擊出再見安打率球隊贏得勝利。（中時資料照片／中職提供）

統一獅內野手陳鏞基，今在斗六棒球場面對中信兄弟，5打數2安打，包含一發陽春炮與再見安打，率獅隊在延長賽中取得勝利，拿下斗六跨季8連勝。

陳鏞基去年球季也曾在斗六轟出生涯首次單場三響炮，此役回到斗六棒球場，再度為球隊建功，他表示，其實最近狀況沒有很好，感謝教練團一直給自己機會，讓自己可以好好表現。

陳鏞基開季至今打擊率僅2成34，他指出，目前主要是心態上的問題，因為從去年球季結束之後，就一直在備戰經典賽，目前就盡量調整狀況面對比賽。

(中時電子報)