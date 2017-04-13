「擠牙膏」爆料 白百何「出軌門」再推揉臀照
白百何「出軌門」今天（4月13日）又有新進度，大陸知名爆料人卓偉透過全明星直播再度po出照片及影片，顯示白百何與「小鮮肉」張愛朋遊泰國時，2人在路邊親暱擁抱，張愛朋還明目張膽地把左手伸進白百何的吊帶長褲裡摸臀；這種「擠牙膏」式的爆料，吊足閱聽者的胃口，也讓大陸媒體、網路舖天蓋地報導。
白百何爆出「出軌門」事件後，湖南衛視《歌手2017》13日宣布另邀楊宗緯取代白百何，成為張碧晨「幫幫唱」佳賓。張碧晨今天下午在微博寫說：「聽歌，看劇，不說別人的事，不拿別人的事來填補自己生活的平淡。不相談論，不妄定論，才是心底的善良。」疑似是對「幫幫唱」換人一事的表態。
全明星直播13日公開的「出軌門」第2彈，顯示白百何似乎是帶張愛朋到曼谷街頭算命，雖然有數名工作人員隨行在旁，但2人不顧他人眼光，站在路邊親密擁抱秀恩愛，張愛朋將首伸進白百何的吊帶褲裡，在白百何臀上又摸又捏又揉；白百何先是伸出雙手摟住張愛朋的脖子，隨後右手橫過張愛朋的胸前，穿入T恤領口，撫摸張愛朋的右肩，旁若無人地親昵互動，旁若無人地打鬧，讓網友直呼太開放。
(旺報)
關鍵字：白百何
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