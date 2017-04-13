遭獅隊投手群壓制 兄弟團隊連續全壘打停在13場

中信兄弟今年開季前13場比賽都有球員開轟創下聯盟紀錄，其中蔣智賢轟出7發全隊最多。)(資料照 中央社記者張新偉攝)

中信兄弟今面對統一獅，未再展現長打火力，團隊沒有再敲出全壘打，無緣繼續拉高單季團隊連續場次全壘打紀錄。

中信兄弟從開季首場比賽，就有球員開轟,，全隊前13場比賽就轟出24發全壘打，在4隊之中獨占鰲頭，連續13場比賽全壘打，以及跨季16場開轟，都創下聯盟紀錄，可惜今日終止在獅隊投手群中。

此役中信面對獅隊，共擊出8支安打，也有4支長打，包含陳家駒的三壘安打，可惜球就是無法飛出全壘打牆外，終止紀錄。

(中時電子報)