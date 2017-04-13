落淚分手5天 蕭亞軒一個舉動疑復合舊愛

蕭亞軒今日重新追蹤舊愛IG。(取自蕭亞軒IG)

37歲天后蕭亞軒（Elva）日前證實與小13歲高爾夫球選手Michael交往8個月戀情破局，傳她遭男方提分手，向朋友敘述時更忍不住落淚痛哭。然而分手不過5日光景，蕭亞軒今(13日)又被發現重新追蹤Michael的instagram帳號，疑似復合。

蕭亞軒去年8月傳出新戀情，對象是24歲高爾夫球小鮮肉，兩人交往8個月，日前蕭亞軒突然取消對小男友IG關注，傳出情變消息，隨後蕭亞軒也親自證實分手，表示因價值觀與個性不同，決定分開。

不過分手消息才傳出5天，蕭亞軒今日又悄悄恢復對Michael IG關注，小倆口疑似悄悄復合。

(中時電子報)