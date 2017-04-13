魏海敏一人千面！百歲郝柏村驚喜現身

《在梅邊．九歌》記者會貴賓合影，由左至右：中國信託文教基金會執行長高人傑、大陸國家一級琴師演奏家李門、中國信託銀行全球個人金融執行長李玉秋、前行政院長郝柏村、京劇藝術家魏海敏、中國信託文教基金會董事長馮寄台、京胡演奏家李超。（圖/中國信託文教基金會提供）

中國信託文教基金會董事長馮寄台致贈「大師傳承」紀念贈禮給魏海敏。(圖/中國信託文教基金會提供)

「這昏王失仁義民心大變，聽讒言貶忠良敗壞了江山。」京劇藝術家魏海敏清唱一段梅派經典曲目《宇宙鋒》，穿著一襲特製的京劇式禮服，單邊長水袖設計，呈現裝瘋賣傻的扮相，詮釋秦朝名門趙高之女趙艷蓉在金鑾殿上，不畏皇權抗婚的故事，魏海敏演來唯妙唯肖，搏得滿堂彩。中國信託文教基金會攜手魏海敏，13日舉辦《在梅邊‧九歌-魏海敏梅派曲集》記者會，魏海敏特別高歌一曲京劇大師梅蘭芳最喜愛的《宇宙鋒》，讓梅派之美「京」典重現。

大師無私傳承 另類京劇禮服吸睛

國光樂師伴奏下，魏海敏演唱《宇宙鋒》(圖/中國信託文教基金會提供)

魏海敏清唱梅派經典曲目《宇宙鋒》。(圖/中國信託文教基金會提供)

「我的恩師梅葆玖老師過世前一天，還到處演講、推廣戲曲，我絕對要繼承這樣的精神，戲曲是有很深厚的文化底蘊，傳統文化透過戲曲跟現代結合，這多美！講給全世界的人聽，都很驕傲。」今年是梅葆玖老師逝世周年，身為「梅派大師姐」的魏海敏，為向恩師致敬，記者會特別跨海邀請大陸國家一級琴師演奏家李門、京胡演奏家李超兄弟檔助陣，與國光劇團樂手齊奏一曲《霸王別姬》經典唱段《夜深沉》。魏海敏回憶起這首串起師生情的曲目，至今印象深刻：「梅葆玖老師對晚輩非常親切，有次在一場飯局跟我說戲，當場拿起筷子傳授《霸王別姬》中的舞劍秘訣，無私風範讓我感動不已。」魏海敏從此立志當「京劇推銷員」，不放過任何「講」京劇的機會！魏海敏表示：「現在的年輕人根本沒有接觸京劇的機會，怎麼可能喜歡京劇呢？因此我開始『送戲』到校園，有很多大學生說聽我的演講後，開始愛上京劇，讓我好開心，播種是非常重要的。」魏海敏說，和中信文教基金會合作，就是要把傳統戲曲帶進校園，往下一代扎根。

追韓劇更追京劇！郝柏村樂當京劇推銷員

魏海敏與郝柏村笑談京劇。(圖/中國信託文教基金會提供)

記者會上，還來了一位神秘嘉賓─前行政院長郝柏村！近百歲的郝前院長醉心京劇，曾數度粉墨登場，票戲彩唱具有職業水準，魏老師大讚他是「京劇發燒友」，九十九歲的郝伯伯真的越唱越年輕，魏老師還邀請大家一起唱京劇，因為唱戲的好處絕對不輸給練氣功。中信文教基金會馮寄台董事長幽默地說：「郝院長不只球打得好，戲唱得更好，今天追京劇追到我們這兒來了，很開心跟郝院長、魏老師一起當京劇推銷員。」文教基金會秉持「育教於藝、文化創藝」的理念，希望讓更多人有機會認識傳統戲曲之美，打造人人可以親近藝文的分享平台。馮寄台董事長表示：「梅葆玖大師曾說，要給孩子一個愛上京劇的機會，我們要培養的不是演員，而是觀眾……，文教基金會和魏海敏老師帶著傳統戲曲進校園，就是要鼓勵年輕世代認識京劇藝術的豐富內涵。」馮董事長也送上「大師傳承」紀念贈禮，感謝魏海敏老師對京劇傳承的耕耘。

《在梅邊‧九歌》舉辦台北場清唱會及校園講座系列活動，校園講座第一站就在臺灣大學，京劇大師魏海敏用說唱解碼戲曲藝術，現場教學「梅派蘭花指」，有男同學揣摩得有模有樣，興奮不已：「佩服梅蘭芳大師身為男人，卻能創造一個女人的世界。」清唱會四月初先後在上海、北京演出，轟動菊壇，北京場謝幕時，台上台下更一起清唱梅葆玖生前最愛的《梨花頌》，許多戲迷流下淚水，場面溫馨感人。

魏海敏樂當「京劇推銷員」。(圖/中國信託文教基金會提供)

《在梅邊‧九歌》台北售票場4/21(五)開鑼，邀請您相遇「在梅邊」，品味傳統戲曲風華。

(中時電子報)