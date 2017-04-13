英媒：北韓危機導致中美進入利益交換時代

《泰晤士報》星期四（13日）刊登中美之間就北韓核武問題討價還價的報導和分析。

文章的標題說，美國總統川普就朝鮮問題向北京尋求「交易」。

文章說，川普向北京提出了大膽的建議，與美國合作搞定北韓，美國將保證給北京提供一個包括各種實惠的穩定貿易伙伴關係。

而大陸國家主席習近平在周三與川普通話中也同意與美國合作，推進朝鮮半島的無核化。

(旺報)