貴州茅台股價逼近400元人民幣 創新高

中國基金報報導，貴州茅台13日收盤再創歷史新高，收於398.29元人民幣（下同），茅台的總市值超過了5千億元，這家貴州山區的酒廠市值如今已經是可口可樂市值的一半。

公開資料顯示，2016年貴州省GDP為 1.17兆元，貴州茅台的收盤市值為5,005億元，已接近貴州GDP的一半。

(工商)