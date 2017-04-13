盜採珍貴林木 男子山區失聯

仁愛警分局、保七總隊第六大隊與林務局南投林管處，日前在南投縣仁愛鄉翠峰山區查獲山老鼠盜採珍貴林木台灣扁柏，其中1名張姓男子趁隙逃逸，家屬多日無法聯繫，請求警方協尋，警方多日冒雨上山無所獲，懷疑張男可能是畏罪藏匿，也不排除發生意外失蹤。

保七總隊第六大隊、南投林管處於清明連假接獲情資，在仁愛鄉海拔約2300公尺的翠峰山區，發現疑似有山老鼠活動跡象，會同仁愛警分局在山區及聯外道路埋伏，9日深夜2名山老鼠背負珍貴林木台灣扁柏角材下山，兩人見事跡敗露棄材逃逸，隔天凌晨警方逮捕1名山老鼠及負責接應的同夥，將2人依違反森林法、竊盜罪嫌移送法辦。

警方查出當晚摸黑趁隙逃逸的是戶籍在水里鄉綽號「阿弟」的張姓男子，派員持續埋伏追緝，但家屬卻指他從9日起即失去音訊，至今仍無法取得聯繫，擔心他可能在山區迷途或墜谷，請求搜救人員協尋。

警方調查，盜採現場往台14甲線公路步行腳程約3小時，若下切至投89線力行產業道路，因地勢崎嶇，估計步行至少耗費約5小時，查緝現場昏暗，嫌犯逃逸路跡難辨，難以斷定是失蹤或是畏罪逃逸，仍將連日加派人員搜山，但因近日鋒面帶來大雨，增加不少搜尋難度。

(中時)