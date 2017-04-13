美空軍不再用俄火箭引擎 製造商苦惱

美國空軍使用的擎天神5型火箭，兩具主要引擎長期是使用俄國的RD180，未來要改為美國製，因此俄國廠商要另謀客戶。(圖/ULA)

長久以來，美國空軍一直依靠俄羅斯動力機械科研生產聯合體(NPO Energomash)生產的RD-180火箭引擎來為現役的擎天神5型火箭(Atlas V)型火箭提供動力。然而，由於美國國會要求空軍必須使用「國貨」，在2022之後，不得再使用RD-180，這可能會使俄羅斯失去這個主要客戶。

防衛新聞(Defense News)報導，美國空軍與波音、洛馬合資成立聯合發射聯盟(ULA)，負責軍用火箭的運輸業務，原先擎天神5型火箭是直接引進俄國RD-180引擎，但是美國國會認為此舉無助美國國內的產業，也可能有國防機密外洩的可能，下令未來的擎天神5型火箭必須改用美國製的火箭引擎，使得ULA轉向採用藍色起源(Blue Origin)的BE4型或是艾羅噴射(Aerojet Rocketdyne)的AR1。這個改變對美國太空產業的好消息，卻是俄國的壞消息， NPO因此失去了主要客戶。

擎天神5型火箭第1節需要2具液態燃料引擎，而平均每年美國空軍會發射5次以上的擎天神5型火箭，因此使用量相當的大，在2014年和2015年期間，就購進了9台RD-180，價格約為1000萬美元。因此知情人士說，如果沒有美國]的要求，製造工廠就會遇到斷貨的麻煩。

不過NPO總幹事伊格．科馬羅夫（Igor Komarov）仍然相信RD-180可以找到其他的銷售管道和其他俄羅斯的火箭推進系統畫上了光明的未來，目前民間的火箭運輸非常興盛，因此不缺客戶。他還說在未來至少還有一個美國客戶會使用俄製火箭引擎。

除此之外，俄羅斯政府也會出手保護他們的太空產業，一名匿名俄羅斯太空專家說：「收益也許會減少，但從長遠來看影響不大，政府會記取過去教訓，保護得來不易的太空技術。」

雖然美國有許多民間太空公司，但是截至目前為止，太空人要去國際太空站，仍然非要搭乘俄國的火箭才行，美國要運送太空人都以每人6000萬美元的委託金由俄國執行。除俄國以外，另一個能夠載運太空人的是中國大陸，不過中國大陸沒有加入國際太空站，而是自己建造天宮系列。

(中時電子報)