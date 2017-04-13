服貿躺立院 馬英九：想起來很嘔

東吳大外雙溪校區「嚴家淦法學講座」，前總統馬英九以教授身分進行演講。（圖／中央社資料照片）

服貿協議爭議今年滿3週年，前總統馬英九今（13）日再度談到服貿協議仍躺在立法院時，不禁直言「想起來很嘔」。

根據中央社報導，馬英九今日在東吳大學演講時，做以上表示。

馬英九強調，當時全台有13個經濟系，其中12個系主任都從專業立場支持服貿，只有台大經濟系主任反對，他也不知道為什麼。

馬英九說，台灣跟日本等國家向來都是逆差，所以才要用大陸的順差來彌補。

外界質疑是否太依賴大陸，馬英九也說，大陸周邊的國家都很依賴大陸，但沒有台灣高，原因是台灣跟大陸同文同種，做生意比較方便。

(中時電子報)