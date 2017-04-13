天后宮媽祖文化祭 實施交通管制
財團法人18度C文化基金會與埔里鎮日南天后宮為宣揚媽祖濟世救人慈悲善舉，預計在15日舉辦媽祖文化祭活動，預計遶境半個埔里鎮，另恒吉宮媽祖廟也舉行遶境，預料當日埔里鎮因宗教節慶變得熱鬧非凡，警方實施交通管制，確保沿路平安順暢。
埔里鎮房里里日南天后宮今年首度舉辦媽祖文化祭遶境活動，活動過程不燃放鞭炮（煙火），而是採用環保禮炮機，並準備2000套不銹鋼碗筷，供工作人採用，提倡空氣淨化環保觀念與傳承宗教文化；同日8時至12時恒吉宮媽祖廟亦舉辦「開宮195週年」繞境活動，埔里警分局為維護交通安全順暢，訂定交通疏導與安全維護計畫，請行經繞境路段之用路人減速慢行，並配合疏導指揮。
埔里警分局指出，日南天后宮遶境路線將沿著鐵山路、中山路、南昌街、南興街鬧區、隆生路銜接南安路、和平東路外環道，在18度C巧克力工坊（祭拜、祈福及躦轎腳），再沿著和平東路、樹人路、中正路返回日南天后宮；恒吉宮媽祖廟則是沿著埔里鎮市中心遶境。
埔里警方指出，日南天后宮繞境隊伍預計於當日10時抵達恒吉宮媽祖廟進行禮香儀式，同時段恒吉宮媽祖廟遶境隊伍已進入樹人路、中華路段，遶境隊伍將分別於埔里鎮東、西方出現，屆時除緩解遶境路線南、北向車流外，也讓遶境所到區域民眾參與「躦轎腳」祈求保祐平安體驗。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。