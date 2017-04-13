天后宮媽祖文化祭　實施交通管制

埔里鎮天后宮即將舉辦媽祖文化祭活動，並遶境環繞半個埔里鎮，警方啟動交通管制。（廖肇祥攝）

財團法人18度C文化基金會與埔里鎮日南天后宮為宣揚媽祖濟世救人慈悲善舉，預計在15日舉辦媽祖文化祭活動，預計遶境半個埔里鎮，另恒吉宮媽祖廟也舉行遶境，預料當日埔里鎮因宗教節慶變得熱鬧非凡，警方實施交通管制，確保沿路平安順暢。

埔里鎮房里里日南天后宮今年首度舉辦媽祖文化祭遶境活動，活動過程不燃放鞭炮（煙火），而是採用環保禮炮機，並準備2000套不銹鋼碗筷，供工作人採用，提倡空氣淨化環保觀念與傳承宗教文化；同日8時至12時恒吉宮媽祖廟亦舉辦「開宮195週年」繞境活動，埔里警分局為維護交通安全順暢，訂定交通疏導與安全維護計畫，請行經繞境路段之用路人減速慢行，並配合疏導指揮。

埔里警分局指出，日南天后宮遶境路線將沿著鐵山路、中山路、南昌街、南興街鬧區、隆生路銜接南安路、和平東路外環道，在18度C巧克力工坊（祭拜、祈福及躦轎腳），再沿著和平東路、樹人路、中正路返回日南天后宮；恒吉宮媽祖廟則是沿著埔里鎮市中心遶境。

埔里警方指出，日南天后宮繞境隊伍預計於當日10時抵達恒吉宮媽祖廟進行禮香儀式，同時段恒吉宮媽祖廟遶境隊伍已進入樹人路、中華路段，遶境隊伍將分別於埔里鎮東、西方出現，屆時除緩解遶境路線南、北向車流外，也讓遶境所到區域民眾參與「躦轎腳」祈求保祐平安體驗。

(中時)