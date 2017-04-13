敘國總統阿薩德：化武攻擊100％是捏造的
敘利亞總統阿薩德(Bashar al-Assad)今天接受媒體專訪時表示，美國對敘利亞用化學武器攻擊平民的指控「百分之百是捏造的」，捏造這些故事只是為了要讓美國轟炸敘利亞的行動合理化。
上月發生敘利亞反抗軍及平民受到毒氣彈攻擊，造成87人死亡，其中還有數十名兒童，國際輿論為此嘩然，美國及其他西方國家將矛頭指向敘利亞政府軍。敘利亞政府曾對外否認，俄羅斯與伊朗亦支持敘利亞政府，他們認為毒氣彈並非來自敘利亞政府軍。
法新社近日在敘利亞首都大馬士革(Damascus)獨家專訪了阿薩德總統，這是自4月初發生敘利亞平民遭化學武器攻擊後，阿薩德本人首次對外公開表態。
阿薩德說，化學武器攻擊事件絕對的、百分之百是捏造的，他認為西方國家──尤其是美國──在跟恐怖份子打交道，捏造化學武器攻擊的謊言，為他們轟炸敘利亞政府軍找藉口。
專訪中阿薩德多次否認敘利亞政府軍持有任何化學武器庫存，他說，2013年因為擔心遭到美國的攻擊，敘利亞在俄羅斯的見證下銷毀了所有的化學武器。
阿薩德說，現在很多影片都是偽造的，當時敘利亞並沒有下令攻擊，甚至於所謂兒童遭毒氣攻擊致死是否真有其事都還值得懷疑。
在美國以59枚巡弋飛彈轟炸敘利亞之後，阿薩德說，敘利亞沒有受到什麼影響，打擊恐佈份子的能力並未受損。
(中時電子報)
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