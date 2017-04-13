國防部被闖入直播太狂！ 網友：戳破台灣國防部完全沒防禦能力
國防部被人闖入還現場直播，此事傳開笑翻一堆人！看到現場直播的網友直呼太狂了，有人更說，台灣國防部完全沒防禦能力的事實，竟被一個精神異常的人毫不留情地戳破。
PTT的熱議顯露此新聞張力十足。網友此起彼落狂推，「原來偷偷進去國防部這麼簡單，長知識了」「國防部的戒備比民間豪宅還差是哪招?」「找十幾個人翻牆進去國防部就能攻下來了」「一個瘋子 戳破台灣國防部完全沒防禦能力」「衛哨死定了，站門口的憲兵QQ。裡面看監視器的也一起死」。
這次國防部出事，網友很為部長馮世寛擔心說，「晚點馮杯杯臉就綠了……義務役等著洞八吧」
網友引述直播男的話說，他原本是要衝衡山指揮所，但因為門都關著，朝裡面拍還被告知軍事重地不得攝影，要他離開，之後剛好走到國防部有段圍牆比較通透、旁邊又有無障礙扶手的地方，就真的爬進去(國防部)了。
(中時電子報)
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