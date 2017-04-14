2017臺灣國際音樂節 揚起傳統之翼守護傳統串連國際

2017TIMF臺灣國際音樂節 l 傳統之翼

作曲家陸橒創作由青年吹打演奏家扮演家將陣頭的精彩作品【點將】。(圖片來源: 國立傳統藝術中心)

由國立傳統藝術中心主辦的「2017臺灣國際音樂節」承襲第一屆的精神與型態，製作包括傳統類、藝術類和跨界類音樂的綜合音樂節，搭建國際性音樂展演的平台。今年系列展演將於4月15日至23日，於台北、宜蘭、屏東進行9場巡演。「傳統之翼」是本屆音樂節整體意象與主題，翅膀是守護的臂彎，也是展翅飛翔的羽翼，因此「傳統之翼」意指「傳統」作為創新的根基、「創新」作為傳統續航的動力，希望能多面向地傳達「傳統」的價值與面貌，積極為臺灣表演團隊進行國際串連與國際交流。

中韓藝術節的策略聯盟 扶植傳藝金曲獎得獎團隊

傳藝中心自2016年起與韓國全州清唱藝術節(JISF, Jeonju International Sori Festival)簽訂三年的交流合作備忘錄，邀請傳藝金曲獎入圍得獎團隊赴韓國演出，並引薦韓國具有傳統音樂特色之創新音樂製作來台演出，建立二國共享的平台，促進音樂家彼此的觀摩與交流。這次來台的團隊有由韓國國寶級擊樂家也是全州清唱藝術節音樂總監朴在千(Park Je Chun)領軍，組成的大型樂團Miyeon & Park s arirang large ensemble首度來台，將於4月15日於屏東演藝廳演出「狂戀亞洲」。該團以獨樹一幟的創意，巧妙地在同一個編制中，融合亞洲各地各具特色的傳統器樂與音樂，並邀請2016年參與全州清唱藝術節而結緣的泰武古謠傳唱共同演出，展開一場排灣古調、阿里郎、巫樂、爵士、搖滾與前衛音樂的交響音樂會。此外，本屆特別規劃「越境之聲」臺灣篇與韓國篇的系列音樂會，扣合「蛻變，是為了守護最初想望」的起心動念，由獲全州清唱藝術節競賽首獎的Asian Scholars以及傳藝金曲獎新秀獎得主黃宇琳、創作獎得主陸橒，分別製作全新的跨界音樂節目，帶領觀眾一覽中韓青年藝術家們如何突破傳統音樂的表現手法，展現穿梭古今、跨越東西的音樂新貌。

馬戲大師托瑪與Instant Donne樂團合作的科技互動電子音樂作品。(圖片來源: 國立傳統藝術中心)

科技、當代與傳統的新人新視野

今年在展現傳統音樂元素「蛻變」的命題上，特別邀請了法國著名的IRCAM(聲學/音樂研究與協調研究所) 集結科技、聲音藝術與肢體表演的製作「巴黎夜電聲」以及進行多年二胡新創研究的TPMC(巴黎現代音樂協會)製作電聲與二胡的「逐聲時代-王瀅絜與巴黎現代音樂協會」。讓我們看見科技在古典西洋樂器以及傳統樂器的各種樣貌，讓電子音樂隨肢體高度發聲，在音樂與肢體的交融中，探索虛實的界限。本中心更透過「大師、門徒與夥伴計畫」媒合臺灣優秀的青年演奏家王瀅絜以及作曲家陳政文、陳珩與TPMC進行創演製作，透過實質的合作磨練國際製作的能量與拓展作品能見度。除了精彩的國際節目外，今年藉由夥伴計畫的演奏家們特別組成了「TIMF節慶樂團」，由活躍於當代音樂的旅德指揮廖曉玲帶領，演奏匈牙利當代作曲大師彼得‧艾特沃許(Péter Eötvös)的經典作品之外，也臺灣首演經由本中心「大師、門徒與夥伴計畫」媒合遠赴匈牙利追隨彼得‧艾特沃許修習交流的青年作曲家劉韋志以及林佳瑩的作品。

向日葵成員由右至左為游昌發、溫隆信、賴德和、沈錦堂、陳懋良、馬水龍。(圖片來源: 國立傳統藝術中心)

向日葵樂會50周年紀念向前輩致意

傳藝中心透過「音樂家群像」以及「手稿典藏計畫」，逐步耕耘臺灣音樂史的建置，今年適逢「向日葵樂會」50周年紀念，特別演出樂會成員已故的馬水龍、陳懋良、沈錦堂的經典之作，以及仍持續鑽研創作的賴德和、溫隆信與游昌發為五十周年而寫的新創作。其意義除了期許青年作曲家能延續前輩們推動現代音樂發展與探索創作種種可能的精神外，更希望透過青年演奏家的重新詮釋演繹，讓這些臺灣現代音樂史上的重要作品，綻放跨越半世紀的風華。

演出資訊：

4/15~23 台北。宜蘭。屏東

4/15 Sat 19：30 Korea Focus狂戀亞洲 屏東演藝廳

4/16 Sun 14：30 Korea Focus越境之聲─韓國 台北市客家音樂戲劇中心

4/17 Mon 19：30逐聲時代-王瀅絜與巴黎現代音樂協會 十方樂集

4/18 Tue 14：30 Korea Focus越境之聲─韓國 宜蘭蔣渭水演藝廳

4/20 Thu 19：30巴黎夜電聲 台北市客家音樂戲劇中心

4/22 Sat 14：30越境之聲─臺灣 台北市客家音樂戲劇中心

4/22 Sat 19：30跨越半世紀的風華─致 向日葵樂會 台北市客家音樂戲劇中心

4/23 Sun 19：30聲音行旅：從臺灣到匈牙利 台北市客家音樂戲劇中心

4/23 Sun 14：30越境之聲─臺灣 宜蘭蔣渭水演藝廳

*售票請洽兩廳院售票系統，宜蘭場次憑傳藝中心入園劵入園後自由入座，額滿為止。

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(中時電子報)