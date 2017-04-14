檔案局出包，白色恐怖文件公布許信良身分證字號
國家發展委員會檔案管理局在網路公布白色恐怖相關文件，其中一份關於「美麗島事件」的判決書上，被民眾發現這份文件竟然完整揭露了前民進黨主席許信良完整的身分證字號。
檔案局官方網頁在民國38年以後臺灣政治發展單元中，公布民國67年的一份判決，臺灣高等法院檢察處檢察官針對許信良、黃信介、林義雄、姚嘉文、張俊宏等「五人小組」及其機關雜誌「美麗島雜誌」進行調查，認為其有叛亂之嫌，根據「懲治叛亂條例」判處有期徒刑十年，褫奪公權六年，民國78年(1989)，減刑為有期徒刑六年，褫奪公權四年。
但在被告人許信良的部分完整公布了許信良的出生年月日以及身分證字號，還有當時的住址。
(中時)
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