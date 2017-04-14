剽竊通用型胎壓感測器程式碼 怡利電子判賠1億6600萬
為升電裝為全球第一家成功研發通用型胎壓感測器的企業，產品外銷各國，後發現怡利電子推出相似度極高的產品，憤而提告。智財法院今判怡利電子及董事長陳錫蒼等人需賠償1億6600萬元。
為升電子投入1億多元費用，於2013年研發通用型胎壓感測器，其搭配燒錄工具，即可將不同車廠的機器碼程式，燒錄至通用型胎壓感測器元件上，大幅降低汽車配修廠、經銷商須囤積不同車廠的胎壓感測器的風險。
不料，怡利電子卻重製為升的機器碼程式，使用於自家公司生產的胎壓感測器及燒錄工具上，外銷至歐、美、中國等10幾家公司，且多次宣稱產品為自行開發。
為升將怡利與自家產品，送至工研院比對，發現歐洲車中有58種車款構成實質相似；美國車則有66種車款，扣除重疊部分，共有83套機器碼程式，相同比例高達96.9%至99%。
怡利宣稱，胎壓感測器、燒錄工具等機器碼程式，由曾姓工程師自行研發設計，產品於測試階段，無實質銷售行為，但卻遲遲拿不出電腦程式原始碼。
智財法院認定怡利電剽竊為升83套程式機器碼，每套損害金額以200萬元計算，判處怡利電子及董事長陳錫蒼、總經理陳錫勳、專案經理葉仲輝等人需賠償1億6600萬元，並全面回收、銷毀相關產品，且須在中國時報等3報頭版，刊登一日半版道歉啟事。
(中時)
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