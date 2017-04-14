川普稱美俄關係將會好轉
繼美俄在莫斯科舉行冷漠雙邊會談後，美國總統川普（Donald Trump）今天對美俄關係將會好轉表達信心。與此同時，川普期待中國將會適當對付北韓。
川普正面臨關鍵的中東和朝鮮半島考驗，敘利亞境內疑似化武攻擊以及北韓領導人金正恩持續挑釁，導致中東和朝鮮半島兩地的緊張情勢不斷升高。
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）昨天在莫斯科警告俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），華盛頓與莫斯科的關係正處於「最糟時刻」。俄羅斯是大馬士革政權的主要盟友。
川普發推文表示，美俄關係勢必會好轉，到了關鍵時刻，大家都會醒悟過來，那就會有持久和平。
針對據報準備進行核試的北韓，川普表示，他對中國將會適當對付北韓，抱持「極大信心」。但川普也表示，如果他們辦不到，美國及其盟邦將會辦到。1060414
(中央社)
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