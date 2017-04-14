台商辦中華好琴聲 兩岸線上鬥琴找知音
練鋼琴不該是枯燥無味的過程，可用科技的方式線上「鬥琴」！台商好琴聲（上海）網路科技有限公司與上海市海峽兩岸交流促進會攜手推出2017中華好琴聲系列活動，13日正式啟動，搭建線上線下平臺，邀兩岸愛樂者「以琴會友」。
今年比賽在北京、上海、廣州、臺北等兩岸7大城市開賽，有「人氣老師」、 「人氣琴行」、「人氣品牌」等比賽，以「鬥琴擂臺」為例，參賽者在好琴聲網站或APP上傳個人演奏影片即可參加，比賽分為鋼琴、提琴、吉他三種，投票前十名的選手將獲得名師線上指點，最終得勝的選手將獲得盟主資格及獎品。
好琴聲（上海）網路科技有限公司總經理陳德鵬表示，台灣參賽者的風格喜歡自由發揮，大陸則是走苦練專業技巧路線，所以兩岸能互相交流，互相砥礪。
第三屆中華好琴聲專業組第一名張志嶠說，最開心的是去年透過比賽認識很多台灣朋友，也順利考取多所國際知名音樂學校。
中國樂器協會副理事長王松美表示，隨著經濟大勢與消費需求，不完全統計下，大陸學習音樂的市場至少有3千萬人，學樂器從小眾變大眾，包括一系列的教育、娛樂、文化、產業週邊配套等，是非常龐大的市場，所以也需要這樣的交流平台，讓產業鏈能一起做大。
(旺報)
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