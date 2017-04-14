2017華航相約金秋阿拉斯加，再現幸福極光

觀賞奇幻絢麗的極光，是很多旅客的願望。圖：華航提供

燦爛的極光讓人驚艷。圖：華航提供

張佩芬／台北報導

華航去年9月與11月的幸福極光包機熱銷，為滿足更多想前往阿拉斯加一睹燦爛極光的旅客，華航及旅遊業者今年9月再度推出金秋阿拉斯加極光包機，在秋高氣爽時節欣賞阿拉斯加的美麗秋景及浩瀚冰河，等待與極光相會，兩班極光包機限量710個名額，售完為止。

「華航金秋阿拉斯加 幸福極光包機」九天七夜的團體行程，分別於9月20日與9月27日出發，以波音777機型飛航，提供旅客更多元的座艙選擇。包機將往返美國安克拉治與極光之都費爾班克斯，推出兩種行程的含稅價分為新台幣136,900元及109,900元；另針對特定行程有早鳥折扣，於4月30日前報名付款，可享第2人折價新台幣10,000元優惠，於5月1日至5月31日前報名付款，可享第2人折價新台幣6,000元優惠。

今年極光包機除了保留最精華的旅遊路線，更依據旅客的回饋優化行程，例如安排搭乘最精彩的一段北極光列車，不必整日坐在火車上；在塔基那住宿一晚，這裡不僅是等待極光最好的場所之一，更為距離北美第一高峰丹奈利山最近的城鎮，旅客可自費參加小飛機之旅，近距離欣賞丹奈利山，如果天氣許可還有機會降落於萬年冰川之上，享受一片銀白世界。

此次行程將安排於聞名遐邇的極光之都-費爾班克斯住宿三晚，費爾班克斯是美國阿拉斯加州的第二大城，為全世界觀賞北極光的最佳城市，每年超過243天會出現極光，晴朗舒適的春分及秋分是最佳時機，因此行程精心安排兩次前往費爾班克斯郊區的極光小屋中欣賞極光，屋內貼心備有舒適桌椅、室內暖氣、熱茶與咖啡，待極光出現再到戶外觀賞，一睹夢幻國度的璀璨極光。特定行程還加入珍納溫泉度假村，讓旅客享受戶外泡湯的樂趣，同時等待與極光再度相會。

華航極光包機與鳳凰、巨匠、東南、可樂、雄獅等五大旅行社合作，由美國國家旅遊局Brand USA、安克拉治旅遊局及費爾班克斯旅遊局精心推薦行程，讓旅客以最少的旅遊天數充分欣賞阿拉斯加秋天美麗景色、享受極光饗宴、搭乘冰河巡弋船，體驗水上浮冰，飽覽26條冰河群及峽灣內的各種野生動物。

(工商)