華裔醫掉牙鼻斷、嚴重腦震盪 稱聯航比逃難可怕

女兒Chrystal Dao表示父親正在療傷，所以代為出面開記者會。(圖片取自YOUTUBE)

聯航周日強拖一名華裔醫生陶大衛(Daivd Dao)下機，造成當事人濺血，引起外界撻伐，而今日他聘請的兩位律師德米圖洛(Thomas Demetrio)、高冉(Stephen L. Golan) 和女兒克里斯朵（Crystal Dao）聯合在芝加哥舉行記者會，德米圖洛表示，陶大衛在拉扯中造成嚴重腦震盪，鼻子骨折，還掉了兩顆門牙，在身體、心理上都受到傷害，而德米圖洛透露，陶大衛告訴他，這次經歷比當年逃離越南更可怕。他認為此一事件是聯航長期罷凌顧客的證據，他們必須學會尊重乘客，至於是否正式向聯航提告，仍在調查。

記者會多位媒體代表提出有關陶大衛傷勢情形，德米圖洛表示，他在事件中嚴重腦震盪，鼻子受傷，牙齒被打落掉了兩顆門牙，在身體、心理上受到極大傷害，目前在芝加哥一處不公開的地點治療休養，等他恢復後會安排由他親自出面說明。

當事人女兒克里斯朵感謝全世界各地對她父親的支持，她表示：「他是一個美好的父親和充滿愛的祖父」。「我爸爸現在正在等待復原」，她對父親的遭遇感到震驚，認為類似事件不應該再發生。

關於陶大衛是否為越南華裔，在班機上說，「因為我是華人，所以才被挑中」，女兒表示「我不清楚」，但她解釋爸媽是在越南出生，但不清楚祖父母是否來自中國，律師德米圖洛也表示需要進一步了解。

至於有人提問當執法人員上機企圖將他拖下飛機時，陶大衛反應為何如此強烈？律師德米圖洛說，陶大衛經歷過越戰，從以前從越南搭船逃到美國，讓他對於執法者有相當恐懼，所以在航警動手後才會反應激烈。他也表示陶大衛告訴他，這次經歷比當年逃離越南更可怕。

至於聯航執行長12日表示「曾經與陶大衛醫師聯繫未果」的說法，律師強調，聯航以及芝加哥市府至今都沒有任何人跟陶大衛聯繫過。

(中時電子報)