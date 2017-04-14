世界最大威力 美軍對IS投擲「炸彈之母」

美軍向「伊斯蘭國」（IS）投擲一枚有「炸彈之母」（mother of all bombs）之稱的大型空爆炸彈（massive ordnance air blast bomb）GBU-43。(圖片取自businessinsider)

美軍在阿富汗東部的「伊斯蘭國」（IS）戰士聚集區投擲一枚有「炸彈之母」（mother of all bombs）之稱的大型空爆炸彈（massive ordnance air blast bomb）GBU-43，

美國最大的非核武炸彈，重2萬1600磅，而這也是GBU-43炸彈第一次被用於戰鬥。稍早川普在記者會上被問到此次投擲炸彈是否由他授權時，他證實此次轟炸不是由他下令的。

美國國防部13日證實，這是美國首度在作戰時投擲GBU-43，一架MC-130運輸機在當地時間晚上7點，投擲一枚GBU-43，攻擊IS的洞穴、碉堡。

川普被問到是否下令以炸彈之母轟炸IS，他表示大家都知道發生了什麼事，他只是授權給軍隊。

他更強調：「我們有全世界最棒的軍隊，而且他們和平常一樣做得很好。所以我全權授權給他們，這就是他們的成果，這就是他們這麼成功的原因。」

「炸彈之母」是在2002至2003年間於美國領軍入侵伊拉克前快速研發製造出來於2003年3月首度進行試爆，炸彈爆炸後產生巨大蕈狀雲，遠在32公里外都看得到。就役後成為世界上威力最大的常規炸彈，是由全球衛星定位系統（GPS）導引的炸彈。它是美軍在越戰、1991年波斯灣戰爭和阿富汗反恐戰都使用過的BLU-82型炸彈（Daisy Cutter）的升級版，爆炸威力等同於11噸TNT炸藥。

(中時電子報)