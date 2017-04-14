另一個地球？找到氫氣 NASA：土衛二可孕育生命
美國航太總署（NASA）在華盛頓召開新聞發佈會，宣佈土衛二（Enceladus）上具備孕育生命所需的所有元素，而木衛二（Europa）同樣有潛力。通過卡西尼號探測器回傳的資料資訊，土衛二冰層下噴射出的大量液態物質中含有氫(H2)，這意味著該衛星上很可能存在有沼氣和乙烷等孕育生命的條件。
這兩個衛星非常像：外面被厚厚的冰層包裹，而冰層下隱藏著流動的海洋。此前，科學家們認為木衛二和土衛二冰層下的海洋可能是太陽系中最有可能存在地外生命的地方。
衛星的冰裂中都有噴射羽流的存在—，科學家們不需要鑽開冰層，只需分析噴射出的羽流成分，就能對冰下的神秘深海有所瞭解。NASA宣佈土星探測器卡西尼號飛船在噴射羽流中發現了氫氣和二氧化碳。科學家們指出對氫氣和二氧化碳的存在代表是冰下溫暖海洋和海底岩層之間的水熱反應所致。最關鍵的是，氫氣和二氧化碳可以合成甲烷。在地球深海實驗中，科學家們已經證明甲烷是深海微生物的能量來源。
不過由於卡西尼號探測器的13年服役期限將至，在本月的22號，探測器的燃料即將耗盡，探測器將被送至土星和土星環之間的狹窄空間裡，完成最後的使命，並自行燃燒報廢。NASA希望有可能在此之前能夠再收集一些特別的發現，卡西尼號也將持續把珍貴的資料資料傳回地球，直到信號消失的那一刻。
(中時電子報)
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