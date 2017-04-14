恐攻？俄羅斯圖書館爆炸 男炸斷手掌

俄羅斯最近很不安寧，繼日前地鐵爆炸事件後，現在又傳出圖書館爆炸。(圖片取自推特)

俄羅斯繼日前地鐵爆炸事件後，當地時間4月13日圖書館又驚傳爆炸案，一名年輕男子被炸傷，目前警方正調查事件中，未知是否為恐怖攻擊。

俄羅斯聖彼德堡地鐵站附近的圖書館Chernyshevsky library 門口出現一個不明爆炸物，，一名年輕男性在察看包裹時，忽然爆炸，當場炸掉一隻手掌，其另一隻手和面部也被炸傷，目前已緊急送醫。俄羅斯警方已封鎖現場，反恐部門介入調查，但警方表示暫時還不能確定是否為恐怖襲擊。

(中時電子報)