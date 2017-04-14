粉紅控新寵！風靡紐約時尚圈高顏值Brunch

粉色旋風風靡紐約時尚圈，粉紅餐廳「Pietro Nolita」，成社群網站打卡新寵兒！(取自Pietro Nolita官網)

粉色時尚襲捲全球!春天正是賞櫻季，台灣業者看準滿街春色商機，大推粉色飲品引爆風潮，而這股粉色旋風早已風靡美國紐約時尚圈，位於曼哈頓市中心的粉紅餐廳「Pietro Nolita」，成為社群網站打卡新寵兒！

「Pietro Nolita」雖隱身在像弄但獨特外觀令人不注意都難。(取自instagram)

粉紅控不可錯過！根據《onelyplanet》網站報導，位於曼哈頓市中心的粉紅餐廳「Pietro Nolita」，雖隱身在像弄但獨特外觀令人不注意都難，加上其中一位投資人為時尚品牌公司工作，因此三不五時會有時尚圈的人到店裡坐坐，店內還因此推出一款粉紅Ｔ恤，在紐約時裝周都能看到它的身影。

「Pietro Nolita」從門面到裡裡外外的牆、桌椅，甚至是廁所全都是粉紅色。(取自Pietro Nolita instagram)

「Pietro Nolita」從門面到裡裡外外的牆、桌椅，甚至是廁所全都是粉紅色，主要是因為老闆認為粉色是令人放鬆的顏色，代表著快樂、幸福、愛、和平和安靜。

店內曾推出一款粉紅Ｔ恤，在紐約時裝周都能看到它的身影。(取自Pietro Nolita instagram)

而提供的是５０年代的餐點，初衷是一家以健康飲食為主的義大利餐廳，所以到店內不可錯過的就是義大利麵，還能做為不含麩質或全榖食品。除了餐點美味外，高顏值的裝潢特色，讓「Pietro Nolita」成為社群網站地打卡朝聖的新標的。

(中時電子報)