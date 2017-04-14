今降雨趨緩溫度回升 週末迎好天氣

今天溫度會明顯回升，各地高溫可來到２６至３０度。(本報系資料照)

今天（１４日）白天開始，隨著華南移入臺灣的雲系會逐漸減少，降雨的範圍也跟著縮小，雨勢也趨於緩和，僅東半部地區有局部短暫陣雨，北部地區及中南部山區也有些降雨，其他地區以多雲為主；溫度方面，今天溫度會明顯回升，各地高溫可來到２６至３０度，不過早晚還是偏涼，低溫約１８至２１度，提醒早出晚歸的朋友建議加件外套以免著涼。

根據中央氣象局資料顯示，週六至下週一（１５日至１７日）臺灣附近水氣逐漸減少降雨趨緩，週六東半部、北部地區及中南部山區仍偶有小雨，其他地區為多雲，下週日及下週一只剩東半部地區有小範圍降雨，西半部山區在午後則可能有熱對流造成的降雨；近地面的風場在這三天為偏南風，各地氣溫較高，西半部高溫可來到30至32度，中午前後會感覺有些悶熱，外出活動也要注意水分補充。

另外，提醒大家，這兩日在山區降雨量較多土壤含水量高，前往山區活動請注意安全。

至於空氣品質方面，今天中南部為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)