人類多大就有種族歧視？研究表示...
聯航強拖一名華裔醫生下飛機的事件延燒至今，更有人認為因為這名乘客是華裔才會遭到如此對待，掀起種族歧視的論戰。過去普遍認為人類種族歧視的偏見是學齡前才會出現，但最新研究指出，當嬰兒6個月大就會產生種族偏見。
根據「紐約每日新聞（nydailynews）報導， 多倫多大學最新研究指出，人員測試193名3個月至10個月大的嬰兒，發現嬰兒到了6個月大會開始將自己的種族臉孔和快樂的音樂作連結，其他種族則會和悲傷的音樂連結，表示嬰兒看到其他種族會有負面反應。研究人員用影像追蹤嬰兒的注視反應時，發現6個月至8個月大嬰兒對自己種族的專注程度高於其他種族，傾向獲得較多相關訊息，他們開始會表現出偏愛自己種族、反對其他種族的行為。
研究人員認為確定種族偏見的開始是預防未來種族歧視的關鍵。多倫多大學教授李光（Kang Lee）指出，研究認為，人類長大後會形成種族歧視或偏見，可能是幼兒時期缺少與其他族裔相處互動的經驗所致。
一旦我們確定種族偏見的行為開端，就能研究如何避免發生，他建議家長防止小孩形成種族歧視，就是在幼齡時期就開始向他們介紹各種族裔，讓他們試著多了解。
(中時電子報)
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