烹調在地味 城事躍舌尖！廚藝競賽開跑 一圓主廚夢

美味的料理也是藝術、更是生活中記憶的一部份！（達志影像／shutterstock提供）

吃食是一種幸福，品味是一種情趣！美味的料理也是藝術、更是生活中記憶的一部份！用美味料理、創意將台灣美食躍升國際吧！台灣除美味小吃外，也有讓人動心的美食！前陣子全球50最佳餐廳出爐，台灣出身的江振誠，其餐廳大躍進拿第14名。想成為下一個三星主廚嗎？不妨來參加金蘭盃廚藝比賽，讓更多人讓更多人吃到你的美味！

金蘭盃參賽同學進行最後擺盤動作，歡迎大家一起前來挑戰！（業者提供）

廚藝界年度賽事－透過金蘭盃如今邁入第七屆將登場，並進行全台大規模海選號召參賽選手，重新演繹在地美食、烹出小城故事！金蘭也以「醬味台灣」的概念，強調在台灣美食文化中，「醬」扮演著舉足輕重的角色，歷屆選手更屢屢創新臺灣料理。

今年參賽選手不僅要熟練「醬」的運用，還要以「小城故事」做為競賽主題，烹調各城市在地料理，讓料理不只美味，更讓台灣各地風采文化躍於評審舌尖，成為足以端上檯面的在地美食，報名期程即日起至5/5日截止，廣邀全台各地餐飲系學生、廚藝界先進們發揮專業、大展創意，端出一席專屬臺灣各地鄉鎮的道地料理，總獎金近30萬元，歡迎各界廚藝好手參與，秀出十八般廚藝！

金蘭盃參賽同學以熟練手藝烹飪料理，換迎大家一起前來PK！（業者提供）

為了讓更多在地食材及城鄉風味能原味昇華、烹調創新，因此「第七屆金蘭盃-醬味臺灣」以「小城故事」做為競賽料理主軸，比賽書審只需符合主題並繳交完整資料，選手的書審文筆也不再影響海選資格，每位廚師都能專心創作料理，將時間運用在烹調美味、傳遞料理信念，使比賽以純粹廚藝、美食風味相互切磋。

參賽選手以臺灣在地美食為主，並於南北兩區分別進行海選PK賽，從基礎刀工、料理火侯、用醬技巧，如何運用精巧手藝搭上料理呈現完美比例，並以一道熱菜擄獲評審味蕾，讓評審在品嘗過程中感受料理風味與在地文化，這都是考驗選手對於食材的熟練程度、烹煮方法以及生活文化觀察。

「第七屆金蘭盃-就醬做料理」之小城故事，兩人為搭擋，分為「學生組」與「職業組」。學生組參賽資格需年滿16歲或以上高中職、大專院校餐飲等相關科系及應屆畢業生；「職業組」必須要有餐飲相關單位在職證明，或美食餐飲公會或協會之推薦函即可參賽。北南初賽海選分別於6月3日及10日在經國管理暨健康學院與崑山科技大學舉行，兩區各挑選學生組及職業組前10名，共計40名參與總決賽。

一圓料理夢、讓更多人品嚐你的創意與美味！讓台灣料理出頭天。不妨藉由廚藝比賽和朋友切磋技巧！從評審建言力求改進！料理世界不簡單，但更能從細節與創意中散發更多美味！

(中時電子報)