聯航再被爆料為了CEO強逼乘客放棄升等

聯航CEO穆尼奧斯2016年6月展示該公司商務艙。(美聯社)

聯航自亞裔醫生陶大為(David Dao)遭強脫下機的影片曝光後，持續有受到不公待遇的乘客出面爆料，今就有一家庭表示去年聖誕節時，聯航員工為了讓CEO一家有座位，試圖用羞辱的言語強迫獲得升等的這個家庭放棄頭等艙座位。

據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，聯航執行長穆尼奧斯(Oscar Munoz)一家去年聖誕節時，欲搭乘自家航空公司從科羅拉多州的亞斯本市(Aspen)出發，但天候惡劣使得該班機不得升空、回到登機門，原本搭乘頭等艙的穆尼奧斯一家決定下機，轉向其他機場碰運氣。坐在經濟艙前排的一家人因此獲得升等。

當時坐在頭等艙目睹這情況的芝加哥律師Steven Sonny Ginsberg說，但在等候起飛兩小時後，空服員告知該家庭因為穆尼奧斯決定要回頭搭這班機、請他們回到經濟艙的座位。在這家庭拒絕後，該名空服員不斷試圖用言語和搖頭等肢體動作羞辱這個家庭，要他們懂得尊重他人，但該家庭仍堅持留在頭等艙。

聯航發言人證實這起事件，但表示穆尼奧斯本人不曉得這件事情，他發現頭等艙位置已經沒了後將自家人安置在經濟艙，但這已經顯示處聯航員工為了討好執行長不擇手段。

除了這家庭外，也有一名59歲、擁有一家商業管理公司的乘客Geoff Fearns表示，他曾為了要早點回家，花大錢買了1,000塊美金前往洛杉磯的聯航機票。但出發前聯航員工要他下機，表示原本飛機因機械故障而換成較小台的。在Fearns拒絕後，聯航員工才說因有重要人物臨時出現，所以才需要他的位置。當時Fearns也已經就坐，聯航員工威脅他如果不放棄位置就要將他「上銬」，最後他被改安置到經濟艙，坐在一對爭吵中的情侶間。

他原本要求全額退費、並且要聯航捐2.5萬美元到他指定的慈善機構，但協商一周後聯航代表只同意退頭等艙和經濟艙的價差，並給他500美元的額度讓他下次搭聯航時用。

(中時電子報)