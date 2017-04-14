一句話惹怒年輕人的大老闆還有哪些？

全聯福利中心總裁徐重仁。(本報系資料照)

全聯總裁徐重仁一句話「年輕人很會花錢」引來軒然大波，造成整個網路青年世代大暴動，讓全聯形象一夕破滅，但這些類似的經典語錄，好像一點也不陌生，每隔２、３個月就會有人出來罵罵年輕人不努力、只在乎薪水跟小確幸，而《北風北大蓮莊》部落客吳學展因此集結網友彙整出的２０個大老闆經典語錄，看看誰才是「一句話惹怒年輕人」的冠軍寶座。

第一名當然是日前一句話「年輕人很會花錢」引起爭議的全聯總裁徐重仁，徐重仁在一場活動中提到，他1977年進社會時一個月才9千元，還有還要付房貸、吃飯，過得很辛苦，「但這些都是暫時的，老闆看到你很認真就會幫你加薪！」

其中還有遠東集團總裁徐旭東曾說「年輕人不要怪政府，要想辦法彌補自己不足的地方」；以及，工總董事長許勝雄曾表示，「年輕人剛出社會就想擁有房子很奇怪」。他認為，年輕人不必要太早想擁有自己的房子，一般在結婚生子後大約40歲左右 ，擁有自己的第一間房子，得以安居立命是合理的。

另王品集團董事長戴勝益曾談論一個月薪水若不到5萬怎麼辦，他表示，「如果一個月只有3萬，打電話回家跟爸媽要2萬」；而台泥集團董事長張安平則說，「年輕人工作不要只想著薪水」，要想著工作給我什麼未來，是否未來與夢想一致。

環球經濟社長林建山也曾批評，「年輕人只圖個人眼前利益，才讓國家競爭力衰弱」

(中時電子報)