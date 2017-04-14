徐黛妮「心境之旅」攝影個展 緊抓德拉瓦民眾目光

現場民眾觀賞攝影作品。（文化部提供）

徐黛妮「心境之旅」攝影個展4月7日在德拉瓦州威明頓市開幕，吸引超過百名藝文愛好者出席，大幅提高展覽後續關注與效應，展期至5月26日。

徐黛妮從事藝文工作多年，以往專注於繪畫領域，此次展覽是其攝影創作首展，展出17幅精選作品為徐女士2015年訪問友邦瓜地馬拉安地瓜古城期間拍攝，每幅作品都讓觀者駐足良久，引發話題。其中又以「安地瓜/Antiqua」及「愛人/Lover」兩幅最受關注喜愛。

徐黛妮在開幕活動現場表示，安地瓜城並不富足，很多人民甚至相當窮困，但這個古城處處充滿富麗色彩與歷史遺跡，在文化與精神層面相對地富有。有鑑於此，本展覽所得將全數捐助予瓜地馬拉的非營利機構Limitless Horizons Ixil，希望為當地教育盡一份心力。

本展覽主要由文化部贊助，駐美國代表處臺灣書院歡迎大家在展覽期間踴躍前往參觀，體驗徐黛妮創作既微觀又宏觀的攝影作品，5月5日下午5時30分至8時另可利用威明頓市「Art Loop Wilmington」專案的免費接送巴士，詳情請上網查詢： colourworks.com以及www.facebook.com/colourworksphoto。

徐黛妮（中）致詞。（文化部提供）

展覽訊息

主題：「心境之旅」 Sensational Mind /“Sensacional Mente”

地點: Colourworks Photo Art Space/1902 Superfine Lane

Wilmington, DE 19802

展期：即日起至5/26，周一至周五08:30AM-05:30PM

「Art Loop Wilmington」專案：5/5（五），下午5時30分至8時。

(中時電子報)