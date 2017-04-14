揭台灣偏鄉童教育！「只要我長大」華府國際電影節映演

《只要我長大》劇照。（文化部提供）

台灣泰雅族導演陳潔瑤（Laha Mebow）第二部劇情長片「只要我長大」即將4月22日及29日在2017年華府國際電影節映演。

「只要我長大」描述台灣高山原住民部落三位國小學童的生活故事。電影除了探討三位主角的不同人生議題，包含隔代教養、父母離異、家庭紛爭等問題之外，也從大環境角度揭開原住民部落長期存在的各種社會面貌。雖然面對不同難解的生活問題，在行動不便的課輔老師持續關心教導下，三位小朋友仍不時保有樂觀正面態度，迎接每天生活課題。

「只要我長大」贏得2016年台北電影節百萬首獎、最佳劇情長片、最佳導演獎、最佳新演員獎、最佳剪輯獎等5座獎項，同年入圍第53屆金馬獎最佳新演員、最佳原著劇本、最佳原創電影歌曲等獎項，另外榮獲代表台灣競逐2017年第89屆奧斯卡金像獎最佳外語片提名。

本活動由文化部、駐美國台北經濟文化代表處以及華府國際電影節（Washington, DC International Film Festival/Filmfest DC）共同合辦。

(中時電子報)