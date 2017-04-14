4月14日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●川普髮夾彎 美元跳水秀 台幣挑戰30元關卡

美國總統川普12日接受《華爾街日報》專訪時表示，美國不會把中國列為匯率操縱國，但他認為美元太過強勢，最終將傷害美國經濟，還表示支持低利率政策。消息一出，追蹤美元相對於一籃子貨幣的美元指數狂瀉，13日亞洲盤一度跌至100.01。新台幣則狂飆2.31角，挑戰30元整數關卡。

●林美珠：一例一休６月底通盤檢討

一例一休求解套！勞動部長林美珠昨（13）日首度對工商團體負責人承認，一例一休有檢討空間，6月底會通盤檢討、整體評估；她還說，有感受到「勞資默契被打破了，關係緊張化了。」

●中美俄三角關係大轉彎！習川彼此欣賞 普丁打入冷宮

美國總統川普接受《華爾街日報》專訪，稱不會將中國列為匯率操縱國，並說與中國國家主席習近平彼此欣賞。反之，他在另一場合則直指美俄關係「或許正處於歷史低點」，還說並不了解俄國總統普丁。相對於過去「親俄抗中」言論，川普就任總統未滿3個月，對中俄看法就有了大翻轉。

重點要聞

●結合租車業 UBER重返台灣

網路叫車業者UBER昨重返台灣市場，捨棄派遣私家車的違法模式，改與租賃車業者合作，透過UBER App叫車，由車行派遣有職業駕照司機和營業用小客車載客。交通部認定此模式合法，但法規限定租賃車以小時計費，半小時內短途載客即逾越法令，將取締。《蘋果》昨實測不僅叫不到車，短程車資報價甚至比計程車貴，也恐比舊版UBER計費高。

●川普：中國非匯率操縱國

美國總統川普大搞髮夾彎，《華爾街日報》前天刊出他的專訪，他一改競選期間不斷指摘中國操縱匯率，改口稱：「他們（中國）不是匯率操縱國。」甚至還說美元匯價變得過強。國內學者認為，像中國這樣屬龍頭、具有分量國家都不會被列入操縱國名單，估計台灣直接被列入機率也大為降低，但是否也可一併從觀察名單剔除仍未定。

●美航母進逼 北韓嗆有大事

明天是北韓重要節日「太陽節」，觀察機構指北韓已準備好執行第6次核試爆，而北韓昨也高調通知當地外國記者，將有「大事件」發生。美國總統川普曾暗示「不惜動武」解決北韓核武威脅，近日在南韓集結大量軍力，包括川普口中的「無敵艦隊」航母打擊群，以及曾擊斃恐怖份子賓拉登的美國「海豹6隊」也在南韓演練「斬首行動」，兩邊會不會真的動手，全球繃緊神經關注。

重點要聞

●川普1句話 台幣狂升

美國總統川普一句「美元太強」，引發非美元貨幣狂升。新台幣匯率昨天隨亞幣大幅升值，盤中一度升值逾三角，終場以卅點三二五兌一美元作收，創下近半個月新高，升值二點三一角，單日成交量放大到十四點五二五億美元。

●林佳龍開火 要經部管台電空汙

為了空汙減量，台中市長林佳龍昨在行政院會「開火」，要求經濟部管管台電，比照林口電廠更新台中電廠機組；中市環保局也將縮短台中電廠操作許可的換證年限由五年改為二年，逼台電就範。

●蔡英文：政策拍板前 先讓外界了解

政府推動公共政策不順利，身兼民進黨主席的蔡英文總統心有所感，前天在民進黨中常會，她特別提醒行政院各部會，以後政策可以在形成過程中，先給外界了解並引起討論，不要到了拍板後才對外宣布，若只是一天新聞，民眾也不會記得。

重點要聞

●川普髮夾彎：中國不是匯率操縱國

美國總統川普接受《華爾街日報》專訪，一改競選時「上任第一天就要把中國打入匯率操縱國」的承諾，改口「中國不是匯率操縱國」，且美國財政部即將出爐的匯率報告，不會把中國貼上該標籤。他並指出，美元「變得太強」，希望聯準會（Fed）能維持低利率，且不排除明年再提名葉倫為Fed主席。

●美女警帶槍過境 繳械自首

美國加州女警Nell Grant，昨天上午偕家人搭機從洛杉磯飛抵桃園國際機場，在桃園機場等候轉機時，突然主動告知隨身背包內攜有一把手槍、六顆子彈，隨後向我國航警繳出槍彈，並接受我國檢警調查。

●3年2150億 政院向空污開戰

台灣空氣污染嚴重，發布紅色警戒的觀測站數持續增加，行政院長林全昨宣布，政府三年內將投入三六五億、台電投入一○一億，加上民間投入一六八四億，共二一五○億元，加速淘汰烏賊車，嚴格管制鍋爐排放等手段，減少污染源。

(中時電子報)