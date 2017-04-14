白百何被曝出軌 老公清晨微博首回應
曾傳介入阮經天和許瑋甯戀情的女星白百何，近日被拍到在泰國游池邊和小鮮肉調情，甚至還戳男方下體相當親暱，無疑給結縭11年的老公戴了綠帽，而昨日老公疑似在微博做出回應，也讓兩人離婚傳聞甚囂塵上。
白百何老公陳羽凡凌晨發文，疑似對老婆出軌首做回應，他寫道「蛋疼的，都快回家過節吧」，照片中更做出閉嘴的手勢，似乎是要外界別對他的家務事做過多的評論，另外地點顯示在烏克蘭，也讓人懷疑他對愛妻出軌反應意外「灑脫」，因此推測兩人早已離婚，否則才會放行愛妻與人同遊泰國，至於真相究竟如何，看來要等當事者出面交代才知道。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。