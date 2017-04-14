白百何被曝出軌 老公清晨微博首回應

陳羽凡疑似在微博對老婆出軌做出回應。(圖/陳羽凡、白百何微博)

曾傳介入阮經天和許瑋甯戀情的女星白百何，近日被拍到在泰國游池邊和小鮮肉調情，甚至還戳男方下體相當親暱，無疑給結縭11年的老公戴了綠帽，而昨日老公疑似在微博做出回應，也讓兩人離婚傳聞甚囂塵上。

陳羽凡微博全文。(圖/陳羽凡微博)

白百何老公陳羽凡凌晨發文，疑似對老婆出軌首做回應，他寫道「蛋疼的，都快回家過節吧」，照片中更做出閉嘴的手勢，似乎是要外界別對他的家務事做過多的評論，另外地點顯示在烏克蘭，也讓人懷疑他對愛妻出軌反應意外「灑脫」，因此推測兩人早已離婚，否則才會放行愛妻與人同遊泰國，至於真相究竟如何，看來要等當事者出面交代才知道。

(中時電子報)