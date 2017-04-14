霹靂主廚駐店 台北花園酒店大馬BUFFET超值開賣
為強化館內〈六國〉自助餐廳競爭，台北花園酒店請到馬來西亞籍主廚夏隆．沙里（Shahrom B. Saari）出任〈六國〉餐廳主廚，並與馬來西亞觀光局合作自即日起至5月11日止推出「馬來西亞美食節」以饗食客。老家在馬來西亞霹靂州的夏隆．沙里一口氣推出了40多道馬來西亞菜餚，風味涵蓋檳城、吉蘭丹、馬六甲、霹靂州等大馬境內10個州、區，除通通可吃到飽，亦能吃好兼吃巧，平日訂價每人699元+10%，假日899元+10%，與其它觀光飯店自助餐相比，此價位實堪稱超值。
霹靂州（Perak）因產錫礦曾是馬來西亞最富有的州，當地也盛產椰子、橡膠和棕櫚油，同時這裡的觀光旅遊業也非常發達，且馬來人、華人與印度人在此生活使當地的美食匯萃，豐富且多樣。在霹靂州出生的夏隆、沙里自然受此環境影響，熟悉各種族美食文化特色與烹調之道。
夏隆．沙里來台前曾在馬來西亞吉隆坡的多家高檔五星飯店司廚，他作菜的手路頗細膩，即便是大馬傳統的Street Food，或是常民百姓的家常小食，經過他的巧手演繹，風味與口感亦隨之升級，堪稱「霹靂」。事實上，這也正是台北花園酒店決定請他來〈六國〉餐廳駐店掌廚的主要原因，畢竟觀光飯店的Buffet自助餐廳雖然很多，可是過去取餐檯上可從來很少見有精彩的大馬美食呢。
以〈沙爹〉為例，這是泰國、新坡或印尼等東南亞各國常見的人氣小食。隨著新移民增加，如今在台灣亦不難吃到這種最早源於中東的燒烤美味。不過，坊間吃到的〈沙嗲〉醬汁雖香，但多數都未講究用肉品質，所以口感很都乾、很柴，而夏隆．沙里作的〈雞肉/牛肉沙嗲佐花生醬〉除用肉講究，並會先用醬汁醃漬、熟成後，再串籤燒烤，烤時並另會再涮醬汁，食來除非常入味，口感亦柔嫩多汁。
〈拋餅〉（Roti Canai）是馬來西亞相當受歡迎的經典主食之一， Roti指的是「麵包」，而Canai的意思是「來回壓扁」，這種餅食作法在19世紀初傳入印尼，後來再傳到了馬來半島，馬來西亞人早、午、晚餐及下午茶都會看到它們。
麵糰經二次發酵作成、再空拋讓餅皮延展後以鐵板煎熟的的〈拋餅〉，風味與口感很像台灣夜市可吃到的〈手抓餅〉，馬來西亞人平常是搭配咖哩、辣醬料、拉茶或冰茶一起享用，夏隆．沙里則是以〈雞肉蔬菜咖哩〉與〈拋餅〉搭配共陳，讓客人取餅沾咖哩醬吃食，非常美味。
源於中國的〈春捲〉，如今在泰國與越南和馬來西亞都成了國民美味。夏隆．沙里作的〈馬來西亞春捲〉，自製餅皮皮薄如紙，內餡則以紅蘿蔔、甜菜頭，切片後與蝦米、大蒜入鍋翻炒做成。淋在春捲外的醬汁是以沸水烹煮辣椒，再過濾移除辣椒籽，留下精華部份備用，將蝦米及大蒜下油鍋爆香，依序放入特製辣椒泥、甜辣椒醬、醋、糖、玉米粉，待醬汁收乾呈濃稠狀即完成。醬汁冷卻後塗抹於春捲皮上，鋪上萵苣、豆芽與蛋絲，再放入餡料及紅蔥頭提味，豐富內餡不時陣陣飄香，令人食慾大開。
〈椰香花枝鑲糯米〉源於靠海的馬六甲州，居民善用海洋資源，結合穀類作出這道地方風味美餚。花枝腹內填塞的糯米飯經過蒸、炒、煮等不同工序烹製，層層賦味、味道香濃鮮，花枝的口感柔嫩中有Q彈韌性，是過去台灣少見的大馬美味料理。
〈咖哩魚頭〉原為印度東部孟買地區的庶民菜餚，19世紀初被英國人帶進了馬來半島，當時居民普遍窮困，因此結合印度移民的咖哩與魚頭同烹，並加入馬來半島盛產的椰漿，日後遂成了馬來西亞特色的咖哩菜式之一。夏隆．沙里作這菜是將綜合辣椒香料、紅洋蔥、大蒜瓣、薑、番茄丁、咖哩葉等放入鍋中翻炒，加入特選的旗魚魚頭，與碎紅蔥頭、芫荽粉及主廚特調咖哩粉於鍋中同煮，再融入椰奶、酸豆汁增添馬國風味。魚頭肉質軟嫩、配上秋葵的清脆，與濃厚咖哩湯頭，辣、酸、香、甜的餘韻留於唇舌之間，形、色、味、和口感兼具，最是誘人開胃。
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