MLB》陳偉殷情緒失控 3局失6分退場

陳偉殷2局上失掉4分，3局上又被敲出背靠背全壘打。（美聯社）

陳偉殷14日在本季主場初登板對陣大都會，1局下馬林魚強打歐蘇納就以滿貫全壘打相挺，但殷仔下半局也被攻占滿壘連失4分。3局上殷仔被塞斯佩迪斯敲出超大號陽春炮，他在投手丘上怒吼宣洩情緒，結果下1球又被弗洛瑞斯轟出牆外，先發3局就失6分退場，馬林魚4比6落後，殷仔成為敗投候選人。

馬林魚強打歐蘇納擊出生涯第3支滿貫全壘打。（美聯社）

大都會右投吉瑟曼在1局下挨了滿貫炮。（美聯社）

馬林魚1局下1出局後展開攻勢，捕手艾利斯獲四壞保送，葉利奇內野安打，史坦頓在獲四壞形成滿壘。5棒波爾雖然擊出內野飛球出局，但歐蘇納逮住大都會先發右投吉瑟曼(Robert Gsellman)的95哩速球，大棒送出左外野牆外，讓馬林魚以4比0領先大都會。

陳偉殷1局上連退3人只用10球，2局上卻被首名打者弗洛瑞斯擊出安打，接著布魯斯精彩觸擊點成內野安打，華克也在滿球數後打出三游間穿越安打。殷仔穩住情緒3球三振TJ李維拉，一記內角速球卻被達諾巧妙打穿一壘邊線旁，形成清空壘包的三壘安打。兩出局後葛蘭德生中外野安打，讓殷仔再失1分。

陳偉殷在2、3局痛失6分。（美聯社）

馬林魚2局下迅速3上3下，陳偉殷2局上丟掉4分的情緒尚未平復又上丘投球，面對前天單場3響炮的塞斯佩迪斯，前兩顆變化球沒投進好球帶，接著連塞3顆速球，最後終於被塞炮紮實咬中，送上左外野上層看台。

殷仔挨了本季首轟，在投手丘上生氣狂吼怒拍手套，結果面對下1棒弗洛瑞斯，首顆92哩速球又被咬中，挨了「背靠背」全壘打。馬林魚投手教練喊暫停上丘安撫，才讓殷仔穩住情緒，連退3人結束該局。

眼看殷仔情緒波動，馬林魚第4局就換上右投厄瑞納。陳偉殷此役先發3局，投56球含39好球，被敲7安包括兩支全壘打，投出3次三振，失掉6分全為責失，自責分率從賽前的1.50暴增至7.00。

陳偉殷上役在紐約對大都會先發6局失1分，旅美生涯首次開季初登板就拿下勝投。但他去年在主場表現不佳，11場出賽僅拿1勝，且自責分率高達5.49，未料今年主場首戰也沒投好。

(中時電子報)