Ella水中分娩失敗 Selina自爆站搖滾區「哭瘋了」
Ella(陳嘉樺)前天順利生下兒子「勁寶」，不過她這次生產相當辛苦，原先打算中分娩的她，卻因子宮頸太厚、加上陰道寬度不夠而宣告失敗。但也因錯過打無痛針時間，Ella忍痛自然產，好友Selina事後也發文，透露自己是站在「搖滾區」，看到又感動又心疼，「哭瘋了！」
Selina昨分享陪好姊妹Ella生產的過程，原先她要準備出國工作，但卻接到Ella電話表示開始陣痛，她在登機前臨時改機票，飛奔到產房陪Ella，第一次看到宮縮的她，Selina馬上噴淚，更說Ella稱「宮縮是經痛的100倍」，可下一秒Ella又和她們同唱《美麗新世界》，讓她笑稱「她真的是瘋婆子媽媽。」
不過也因水中分娩失敗，加上Ella錯過打無痛針時間，她宮縮痛的模樣，讓Selina看了好心疼，她也透露全部的人「都哭瘋了。」不過Ella開始生產後，Selina笑稱自己站在「搖滾區」，「看到他濕濕亮亮的頭髮，看到他的頭漸漸出來，看到他好長好長的右手一下彈出來，看到他整個人真的來到這個世界上，喜悅、感動、心疼、不可思議的淚水，完全停不下來。」
此次的陪產經驗，也讓Selian超級震撼，回家後還感動的向媽媽道謝，她也誇獎「解孵」賴斯翔，讚他全程展謝老公的貼心、爸爸的堅強，也說Ella真的是很棒的女人，讓粉絲感動不已。
(中時電子報)
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