4月周末生態小旅行！五股綠竹社區賞鷹嘗好筍

生態解說活動。（新北市農業局提供）

春暖花開，來趟小旅行、看美麗生態、品特色美食！新北五股的樂活之旅讓你身心健康、笑開懷！五股綠竹社區適合闔家出遊為生活忙碌的現代人，提供親近自然、放鬆心情的空間，歡迎利用假日，一起品嘗新北市農特產品，體驗樂活生態小旅行。

「五股綠竹社區」所種植的綠竹筍。（新北市農業局提供）

新北市各區的農產品都極具特色，於民國100年10月經新北市政府審核通過農村再生計畫的「五股綠竹社區」，其所種植的綠竹筍，因地質氣候得天獨厚，有著坑谷地形、沙質壤土、充足日照、適中的水份涵養，培育出的綠竹筍細緻多汁甜度高，種植出最優質的綠竹筍，並以該特色產業綠竹筍將社區名稱命名為—綠竹社區。

三杯竹筍。（新北市農業局提供）

綠竹社區的竹筍造景地標，其上頭有台灣大象鼻蟲，然而台灣大象鼻蟲是竹筍的害蟲，這是代表綠竹社區種植竹筍不用農藥，以達生態平衡與之共榮共存的意象。來到這兒可以到位於社區的「旗竿湖農場」享用竹筍特色餐，農場提供各式以竹筍為料理食材的特色菜餚。

菜色包括金沙綠竹筍、三杯綠竹筍、蜜果竹筍捲、筍香豆腐捲、竹筍雞湯…等，用餐完可散步至農場後方旗竿木棧道，園區內擺放許多木桌供遊客休憩，並透過解說牌了解竹筍種植的過程，是個休閒與教育兼具的農場。

金沙竹筍。（新北市農業局提供）

綠竹社區位於觀音山國家風景區內，觀音山是北部最佳的賞鷹地點，其主峰硬漢嶺，標高616 公尺，登上硬漢嶺後可將台北盆地景觀盡收眼底，故綠竹社區（新北市五股區農業旅遊發展協會）推動生態保育活動不遺餘力。

今年也協辦「2017觀音觀鷹」活動，社區總幹事楊海塗表示，本次活動地點在觀音山遊客中心舉辦，主題活動時間為4月15日，假日延伸活動為4月16日、4月23日及4月30日，歡迎大家起來體驗觀音山生態之美一起來觀音觀鷹。

(中時電子報)