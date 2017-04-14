美對IS投擲世界最大飛彈 遭批濫砸錢
美國空軍今對阿富汗東北部、恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)投擲世界最大非核子炸彈MOAB，但許多人批評此舉成本太高，犧牲了許多美國國內社會福利計畫。
據商業內幕(Business Insider)報導，在這個炸彈投擲後，許多人在推特上表示浪費了納稅人3.14億美元，而且犧牲了許多社會福利計畫，例如送餐到行動不便者家中的Meals on Wheels計畫等。網友Nickiknkowsnada說，她實在不忍看到政府在炸彈上砸這麼多錢，但卻不願花錢在教育、醫療研究、減少兒童飢餓、環境保護和健保上。網友Jack Slater也埋怨，這些錢足以解決密西根州佛林特(Flint)市飲水中含鉛量過高的危機三遍。
事實上這種炸彈一顆要價1,600萬美元，雖然比這些批評者預計的要少，但美國已經建造了20枚這類飛彈，因此的確總共砸下了3.14億美元的稅金。
白宮發言人史派塞(Sean Spicer)表示，投擲這顆MOAB炸彈的目的，是要摧毀IS在阿富汗該區的許多地下通道和坑洞，IS戰士過去利用這些通道和坑洞自由行走，使他們更能夠攻擊美軍在當地的顧問和阿富汗軍隊。
商業內幕指出儘管這顆MOAB炸彈要價比批評者預期少，但仍然非常高。美國航空母艦哈瑞·S·杜魯門號(Harry S. Truman)在2015年12月到2016年4月中，參加美國主導的攻擊IS的行動，在這期間航母上的飛機總共投擲1,118枚MK-83炸彈到伊拉克和敘利亞，這種炸彈一顆要價僅1.2萬美元。
(中時電子報)
文章來源：Here's how much the 'mother of all bombs' the US just dropped on ISIS in Afghanistan actually cost
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