臉書為散播兒童色情內容道歉

臉書網友的內容若遭檢舉，會由官方進一步審核。(圖/臉書網站)

知名社群網站臉書(facebook)日前出現兒童色情內容並拒不刪除，在受外界輿論抨擊後，臉書官方已對此公開致歉。

英國《泰晤士報》14日發布頭條消息，指臉書上備受爭議的猥褻兒童圖片，以及恐怖組織伊斯蘭國(IS)砍頭照爭議獲得進一步解決。此前，臉書曾被要求刪除上述違法內容，但該公司稱內容「未觸犯社群規約」，也沒有進一步處理。

報導指出，因為爭議太大，臉書現在可能得面臨英國政府的起訴，而臉書公司也為這件事鄭重道歉，希望能平息事端。

(中時電子報)