Uber恐與小黃惡性競爭 交通部將訂車資下限
Uber昨（13）日重返台灣，據《中央社》報導，Uber宣布與小客車租賃業者合作，交通部認為Uber看似「外觀合法」，但一些規劃仍有違法之虞，將持續監督，未來也擬訂定車資下限，避免惡性競爭。
重回台灣市場，Uber同時推出新版APP更新計價模式，並與多家小客車租賃業者合作，可即時報價車資，拆帳對象也變成租賃業者。對此，交通部路政司表示，Uber目前貌似「外觀合法」，但一些路線如自交通部搭往台大醫院，此屬計程車運輸業範圍，若納入小客車租賃範疇就不恰當，要求業者限期改善。
因目前各小客車租賃業皆有價格上限規定，Uber亦不能超過此上限，且為防止計程車和小客車租賃業者惡性競爭，交通部未來將擬定價格下限，並規範載客距離及時間等等，也要求Uber的駕駛與車輛須符合小客車運輸業標準，須有職業登記執照，不可再以自用車載客。
至於Uber積欠高達新台幣8.3億的罰款，公路總局表示會繼續追討，也將持續監督Uber營運上是否有違法之處，若有違法仍會嚴加取締。
(中時電子報)
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