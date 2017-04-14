抬棺加公祭害死老母 蔡正元劍指太陽花：恩怨必須結算

蔡正元（左）認為太陽花成員林祖儀（右）等人害死老母，必須為自己行為付出代價。（報系資料照）

沃草創辦人林祖儀與太陽花學運成員2014年舉辦「正元告別式」，抬出棺材、誦念祭文，宣稱要替蔡正元的政治生涯，送上最後一程。蔡正元提出恐嚇、妨害名譽等告訴，但檢方兩度以不起訴偵結。蔡正元憤怒表示，抬棺加公祭害死老母，這條恩怨必須結算！

太陽花學運後成員發起「割闌尾計畫」，鎖定蔡正元等國民黨立委發動罷免，2014年9月20日還在台北市南港舊庄舉辦「正元告別式」，抬出棺材，誦念祭文。

之後蔡正元提告當天負責主祭儀式的沃草創辦人林祖儀及2名網友恐嚇、妨害名譽；台北地檢署2015年11月27日偵結，以林3人罪證不足，將林祖儀等3人不起訴。之後高檢署將本案發回再議，但新北地檢署4月12日仍予林等不起訴處分。

蔡正元今天（14日）凌晨在臉書發文表示，棺材和公祭帶來的威嚇及恐懼，讓他的老母親憂懼而臥病在床，自己眼睜睜無助地望著老母親離開人世，這種仇是不可能不報的。

蔡正元憤怒地說，這幾位太陽花，一定要你們為自己的行為付出代價；別以爲司法人員在綠色罩頂下幫你們無罪開脫，就可以自自冉冉；再多的政治恩怨都可以釋懷，但這條恩怨必須結算！

(中時電子報)