綠委力護詐騙犯 冷對李明哲案？

民進黨立委段宜康在委員會中為肯亞案詐騙犯舌戰官員，段宜康痛批國人尚未被判罪就認定有罪，或犯罪後任由人處理，那就不要政府、法院，都送到大陸審判。（資料照/陳信翰攝）

陳其邁質詢揚言制裁大陸，影片傳到微博大陸網友笑翻。(微博)

立委黃國昌、莊瑞雄、段宜康、管碧玲等人，都在肯亞案詐騙犯被遣送大陸時，嚴厲譴責馬政府。(報系資料照)

前民進黨黨工李明哲在陸遭押，總統蔡英文則在事隔三周後，終於對外談李明哲案，表示會盡力讓他早日回國。對比去年的4月14日，肯亞詐騙案台人被押至大陸，綠委聲勢浩大，輪番在立院砲轟前法務部長羅瑩雪，甚至有綠委要求制裁大陸。李明哲得到的聲援，似乎不如肯亞詐騙犯。

李明哲在大陸失聯三周後，總統蔡英文12日出席民進黨中常會時表示，政府偕同家屬全力營救李明哲，政府責任是維護國家尊嚴和維護國人人身安全和權益維護，政府會盡力讓李明哲早日平安回國。

李妻李凈瑜則指責替大陸傳信的前蔡正元助理李俊敏為「掮客」，並指國民黨為綁匪傳信，居然還自鳴得意地認為有恩於受害者。並說，人道，不是苟活。政治，不是屈服。「你們替綁匪傳信根本不是人道，是赤裸裸的政治算計。」要國民黨「要做狗，悉聽尊便。我選擇做人。」

去年此時，肯亞45名台人涉及電信詐騙，遭遣返大陸，時力立委徐永明及綠營名嘴等人，一再痛批法務部「擺爛」。對於肯亞案，詐騙犯被遣送大陸感到十分憤慨，一在疾呼要政府全力營救。民進黨立委莊瑞雄當時說大陸此舉「是給台灣穿小鞋，不把台灣放在眼裡。」

民進黨立委段宜康說「這些人都是我們的國民，如果說還沒有判罪就認定有罪，就可以任由人處理，我們就不要政府、不要法院了。」痛斥前法務部長羅瑩雪「政府的態度就是喪權辱國!」並罵羅「妳真是可恥!」遭羅瑩雪回擊「你這樣的講法才是民粹」，段宜康怒而大罵「你再講一次，收回！再講一次！」

民進黨立委管碧玲質疑法務部為何不開國際記者會說明肯亞案，是怕激怒中國大陸。羅瑩雪反譏「委員希望世界各國對我們的詐欺集團更注意嗎？」因羅瑩雪在立院反擊言論激怒段宜康、蔡易餘、周春米、顧立雄四名立委，管碧玲封羅為「帶風向女王」，立刻被羅反駁「我不接受，請委員自己收回去!」並準備走下質詢台，讓管碧玲十分生氣罵「太囂張了吧!」

時代力量立委林昶佐則說，馬總統還認為兩岸關係「空前良好」，根本是「自我感覺良好」，批馬總統只會「震怒、抗議」。時力黃國昌則痛批「中國憑什麼把人帶到中國去！」名嘴周玉蔻也在政論節目痛批，無罪的台灣人被從肯亞擄到中國，這根本是發動戰爭，應該「把你的F-16開過去!」周玉蔻的F-16開過去一說，也被截圖在大陸微博瘋傳。

民進黨立委陳其邁則質詢陸委會主委夏立言「若台人最後帶不回來，有沒有什麽方式可以制裁中國大陸?」 夏立言回應「可以禁止中國大陸的觀光客過來，但這樣是我們需要的嗎?」讓陳其邁一度語塞，並說「一定要走到最後一步大家撕破臉嗎?」被大陸網友截圖瘋傳。

民進黨立委顧立雄質疑，法務部既然對大陸司法獨立有疑慮，為何第一時間未表達抗議，是否從頭到尾都在附和大陸有管轄權，實在「荒唐至極」。羅瑩雪反駁，法務部第一時間就向大陸表達要保障國人權益，並要求將人送回台灣，她不接受顧立雄的說法，反嗆「委員的質詢才是荒腔走板」。

(中時電子報)