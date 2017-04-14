MLB》水手隊40歲! 今為小葛瑞菲銅像揭幕

水手隊主場外的小葛瑞菲銅像。(美聯社資料照)

西雅圖水手14日在主場為隊史的英雄小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)銅像揭幕，這座銅像位於塞費柯球場的本壘方入口側。小葛瑞菲亦是聯盟史上最傑出的球員之一，儘管生涯處於禁藥年代，他去年仍以創紀錄的99.32%得票率入選名人堂。他曾飽受傷病困擾，累積630轟、2781支安打，深受球迷喜愛。

小葛瑞菲在典禮上不改謙遜本色，他說：「這從來都不是我一人的功勞，多虧了這些在背後敦促著我的人。」小葛瑞菲19歲上大聯盟，生涯前11季在水手，歷經紅人、白襪，最後又在水手退休，一共闖蕩了22年(1989-2010)。水手隊是支年輕的球隊，成立於1977年，今年也是他們40周年隊慶，小葛瑞菲是隊史第一位入選名人堂的球員。

(中時電子報)