動漫＋路跑正夯！跟著魯夫、小丸子一起樂活又健康
「我要成為航海王！」「要就連我們的命一起賭上！因為...我們是夥伴啊！」寬大草帽、紅色背心、慧黠笑容，加上粉絲們熟悉不過的話語，動漫《ONE PIECE~航海王~》席捲以精彩冒險故事、肺腑人心的團結精神全世界席捲全世界！航海王展覽不僅在台灣造成大轟動，現在也有業者舉辦「航海王氣墊路跑」、而先前報名截止的小丸子路跑也造成粉絲搶購！
海賊迷引領期盼的《2017 One Piece Run航海王氣墊路跑》，今起(4/7)至4月30日，開放網路報名，額滿為止。主辦單位考量過往人潮熱烈的情況，本次將採梯次報名，讓粉絲能享有優質的活動空間。
大家有發現草帽一行人今年換上一身勁裝嗎？這可是2017 台灣One Piece Run獨家造型！而今年船長魯夫要來尋找台灣夥伴，粉絲必須通過夥伴們的試煉，才能獲得認證！
而這條「夥伴之路」共3.8公里長，其中分布九大巨型氣墊關卡，草帽九人為各關關主，粉絲必須拿出勇氣，穿越各關重重的氣墊障礙，最終更需挑戰自我極限，奮力爬上三層樓高的氣墊再向下滑，即可取得「千陽號獎牌」，成為夥伴一員！
此外，「櫻桃小丸子30周年紀念路跑」，6月10日將移師到豔陽高照的高雄港都夢時代舉辦，全程5K不計名次。3月1日至31日在伊貝特報名網開放報名，年滿5歲即可參加，只要報名成功，即可獲得高雄站限定款桃紅色T恤。
【2017 One Piece Run航海王氣墊路跑】
時間：2017/6/10(六) 、6/11 (日)
地點：三重幸福水漾公園(三重捷運站旁)
(中時電子報)
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