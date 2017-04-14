義守大產學成績亮眼 學生畢業即就業

校長蕭介夫說，教育最重要是啟發學生熱忱，學生在多元環境下學習就能激發潛能，培養各項專長。（林雅惠攝）

來自世界多國的義守大學第一屆學士後醫學系畢業生，現在與未來都是國民外交尖兵。（林雅惠攝）

創校27年的義守大學，近年來積極落實產學合作，讓學生畢業即就業，不僅培育國內學生，也吸引來自49個國家、2000多名境外學生就學，學生人數逐年增加，今年再度登上《泰晤士報》評選亞洲最佳大學之列，校長蕭介夫說，校方跨領域學習環境，輔導學生創新、創業，成功造就了各行各業的人才。

校長蕭介夫表示，現今資訊爆炸時代，學生上網就容易取得知識，教育最重要的是啟發學生熱忱，教導學生要像採礦一樣，找出學生長處引導他發展，讓學生有學習動機，因此，校方整合9大院系所，發展出21種跨領域學程，鼓勵大學生接觸不同領域學科，多方面學習，辦學理念堅持提供激發學生潛能的最佳教育環境，也讓義守大學連續9年獲得教育部教學卓越計畫獎補助，為南台灣綜合私立大學第一名。

義守大學有9個學院、42個學系、學生人數逾1萬6000名，其中2000多名來自49國的境外學生，面臨少子化時代，學生人數不減反增，蕭介夫說，時下大學生最在乎的就是畢業後的「就業」問題，義守大學為了強化學生全球競爭力，讓職場技能持續再升級，不遺餘力串連全台各類領域產業合作，一方面接受產業界委託老師協助解決問題，另方面安排學生提早進入職場實習，藉此鼓勵老師帶領共組專案團隊，透過做中學、實務操作中深化技能，讓學生在就學期間就掌握產業脈動，建立社會人際網絡，學習與就業無縫接軌，是吸引大批學生就學重要因素。

醫學院副院長楊智惠說，義守大學以綜合大學優勢提供醫學院學生具跨領域且全人醫學教育，醫學院應屆畢業生在105年度醫學人員國考放榜單上，五學系證照考取通過率達79.8%，遠高於全國通過率的平均值，其中學士後中醫學系中醫師第二試通過率為100%，榜首已連續2年皆為本校學生，表現成績亮眼。

尤其義守大學擁有全台唯一的「學士後醫學系專班」，廣招來自18個邦交國優秀學生，幾年下來，學校除了成為國民外交重要平台外，這群準醫生在實習期間，帶給義大醫院病人與醫護人員許多新鮮感，未來畢業生都將成為各國重要醫療尖兵。

(中時)