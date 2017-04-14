培養國際移動力 義大學生跨領域學習

義大鼓勵學生跨領域學習與創新創業。（義守大學提供）

義守大學具備國際學術競爭力有目共睹，除締結400多所姊妹校，去年管理、觀光餐旅與國際學院同時獲得國際商管教育促進協會（AACSB）國際認證的殊榮，創下全球紀錄，擠身全球商管前５％頂尖名校。

校長蕭介夫說，商管教育獲得國際肯定，義大校友拿的學位能夠通行全球，學生更具備國際移動力，未來還能選擇跨校雙學位，或直升國外研究所取得碩士資格。

近期，義守大學與香港理工大學簽訂合作備忘錄，兩校未來將在「學士加１學程」與「雙碩士學位學程」協議、交換學生及實習計畫上更加緊密連結，義大學生可藉此合作計畫，前進國際名校取得學位。

除強化與全球各大專院校結盟，校方鼓勵學生出國交換、研修，只要符合標準便提供優渥獎學金，提供學生國際交流多元環境。

蕭介夫表示，受到Apple電腦公司創辦人賈伯斯啟發，當代產官學界越來越重視跨領域人才培養，強調實作與理論並行能力的重要，義守大學早已蓄勢待發。

為鼓勵師生創業，學校成立產學智財營運總中心，且積極籌備創新學院，統籌連結9大學院資源，催生20種跨領域課程，預定106年秋季新增4類主軸領域學程，建構創業團隊所需人才培育與媒合平台，讓產學合一好上加好。

除提供跨領域學程外，義守大學更統整來自義联集團、教育部、校友、企業等多方資源，藉由各類創意比賽激發，頻頻交出漂亮成績單，如化學工程學系和學士後醫學系共同研發的「螢光醣 Sugar Light」榮獲國家新創獎；數媒系師生共同開發出的虛擬實境（VR）榮獲好評；2016台北國際發明展中，義大共奪得一金二銀三銅，其中護理系的「Y紗置入棒及Y型紗布置入組合」更摘下金牌獎，正在申請專利開發，義大創新創業培訓，是玩真的！

(中時)