新竹老爺明起墨西哥食尚週 墨西哥主廚來台客座
爭食飯店業淡季市場，新竹老爺酒店明 (15)日至30日推出墨西哥食尚週，並邀墨西哥籍主廚來台客座，並邀集團布局海外的西貢老爺酒店墨西哥籍行政主廚Mr.Arturo Cristiane來台客座。
新竹老爺酒店表示，集團旗下台北、新竹、台南、知本、礁溪5家酒店的自助餐廳明起同步登場「VIVA Mexico墨西哥食尚週」，每週並舉辦用餐抽住宿券，有機會獲得5家雙人免費住宿一晚。
新竹老爺酒店指出，即日起在集團各飯店Facebook粉絲團留言，也有機會抽中墨西哥美食節雙人免費用餐兌換券。
(工商)
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