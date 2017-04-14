吊掛德安飛機 蘭嶼機場封閉

蘭嶼機場封閉，吊車已經開始展開吊掛作業。（黃力勉翻攝）

受到飛機降落意外，蘭嶼機場從昨天下午全面關閉，今天一早德安航空機務及工程人員已經進駐蘭嶼，並雇用吊車準備展開吊掛作業，要在最快的時間內排除事故，讓機場除新恢復起降。

昨天晚間在交通部的要求下，15海巡隊開出100噸的巡防艇，載運11名德安航空機務人員前往蘭嶼，今天凌晨1時30分抵達後，一早天亮就立即投入吊掛作業。

(中時)