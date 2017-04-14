特斯拉九月將推出電動載貨卡車

一台特斯拉汽車Model S。(美聯社)

今早特斯拉汽車(Tesla Inc.)執行長馬斯克(Elon Musk)在推特上宣布，該公司將在9月推出電動的載貨卡車。

根據《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)，馬斯克的推文並沒有說明，何時民眾可購買這台卡車。他之前就曾提過特斯拉將推出電動卡車，而且將配備和特斯拉的客用汽車一樣的自動駕駛系統。

去年7月馬斯克就表示，市場上有對重型卡車等的其他種電動汽車的需求，並且表示特斯拉汽車預計將在今年推出相關車款，當時馬斯克宣稱特斯拉卡車將可以大幅減少運載貨物的成本，而且增加安全性和駕駛的娛樂性。

特斯拉汽車已經推出了客用汽車如Model S和Model X休旅車，並且在本周因股市市值暫時超越通用汽車(General Motors Corp)，因此短暫成為美國最大的汽車製造商。該公司股價美國時間周四上漲2.4%收在一股304美元，公司的市值約496億美元。

(中時電子報)