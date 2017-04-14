謝金燕經紀人打臉 否認王彩樺牽線
天王豬哥亮日前因為身體狀況微恙住院，但在這期間最令人振奮的，是他與不合多年的女兒謝金燕破冰，父女倆在醫院彼此加油，讓不少人圈中人士感動不已。而在這之間，有傳是王彩樺居中牽線，不過謝金燕經紀人卻出面，表示破冰沒有任何人牽線。
豬哥亮與謝金燕會破冰眾說紛紜，其中有傳是豬哥亮好友、謝金燕小孩的乾媽王彩樺居中牽線，加上日前她出席活動時，她稱近幾年都是和謝金燕經紀人球球聯絡，雖然否認是這次的關鍵人物，但也說「能做多少盡量做」，暗示近幾年都有極力促成父女和好。
不過據《自由時報》報導指出，謝金燕經紀人球球罕見主動出面，強調破冰沒有任何人居中牽線，似乎是對外界認為「有中間人」協助促成父女世紀破冰一事感到匪夷所思。
(中時電子報)
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